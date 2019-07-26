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MONATIK, Сергей Лазарев, Лолита и многие другие зажгли на сцене "ЖАРЫ" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

​MONATIK, Сергей Лазарев, Лолита и другие зажгли на сцене "ЖАРЫ"

В Баку прошёл первый день музыкального фестиваля "ЖАРА".

Как передаёт Report, с зажигательными выступлениями на сцене блеснули MONATIK, Сергей Лазарев, Лолита, Вера Брежнева, EMIN, Григорий Лепс, Валерия, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Чингиз Мустафаев, Bosson, Николай Басков и др.

Напомним, что ранее в рамках фестиваля "ЖАРА" звёзды, которые будут 4 дня зажигать на сцене, прошлись по красной ковровой дорожке и пообщались с журналистами. Подробнее в нашем фоторепортаже.

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