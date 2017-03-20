Молодой певец из Азербайджана прошел в третий тур конкурса "Голос Украины" - ВИДЕО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский исполнитель из Гянджи Джавид Мамедов прошел в третий тур известного международного музыкального проекта "Голос Украины". Как сообщает Report, в этот раз Д. Мамедов исполнил знаменитую композицию "Lean on major lazer" в дуэте с другой участницей проекта Наилей Ибрагимовой.

"Все было очень круто, хоть и песня была не для моего голоса. Мы с очаровательной исполнительницей Наилей сделали все на уровне. Я рад, что мы оба прошли в третий тур", — сказал Мамедов.

Однако, молодой певец продолжит свое участие в составе команды известного украинского музыканта Сергея Бабкина, который решил оставить его в проекте несмотря на то, что певица Джамала остановила свой выбор на Наиле Ибрагимовой.

Отметим, конкурс "Голос Украины" транслируется на украинском телеканале “1+1”.