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Могучий Тор на экранах CinemaPlus

Могучий Тор на экранах CinemaPlus Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 7 июля приступает к показу фильма, созданного студией Marvel – «Тор: Любовь и гром».
Шоу-бизнес
6 июля 2022 г. 16:57
Могучий Тор на экранах CinemaPlus

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» с 7 июля приступает к показу фильма, созданного студией Marvel – «Тор: Любовь и гром».

Как сообщает Report, режиссер и автор сценария Тайка Вайтити. Крис Хемсворт исполняет роль Тора. Также в актерском составе пять лауреатов премии «Оскар»: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Натали Портман, Тайка Вайтити и Рассел Кроу.

«Тор: Любовь и гром» расскажет историю о появлении нового бога грома, которым будет женщина. Натали Портман вернется в роли бывшей возлюбленной Тора и станет его женской версией. В картине появятся уже знакомые зрителям герои. На экране фанаты увидят Звездного Лорда, Валькирию, Дракса, Грандмастера и других персонажей. Вместе герои отправляются в пугающее космическое приключение, чтобы раскрыть тайну мести Убийцы богов и остановить его, пока не поздно.

«Тор 4» войдет в новую фазу киновселенной Marvel.

Фильм демонстрируется на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм «Тор: Любовь и гром» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da “Tor: Sevgi və İldırım” filminin nümayişinə başlanılır 

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