Минфин Украины: Финансирование конкурса "Евровидение" полностью обеспечено

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Финансирование международного песенного конкурса "Евровидение", который должен пройти в 2017 году в Киеве, полностью обеспечено.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, информация о возможном переносе конкурса в другую страну абсолютно не соответствует действительности.

"Правительством было сделано все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия: выделены 430 млн гривен (17,2 млн. долларов США) гарантий, а также предусмотрено в бюджете на 2017 год 455,7 млн гривен (17,4 млн. долларов). Также Киевом как победителем конкурса на право проведения "Евровидения" уже выделено 50 млн гривен (1,9 млн. долларов) в этом году и предусмотрено еще 150 млн (5,7 млн. долларов) - в следующем", - сообщил А.Данилюк.