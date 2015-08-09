Виталий Милонов обозвал Мадонну "лицемерной старухой"

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Депутат заксобрания Петербурга Виталий Милонов опечален отказом Мадонны выступать в России из-за притеснения ЛГБТ-активистов, передает Report со ссылкой на РСН.

«Мне печально от этого, потому что я не знал, что Мадонна настолько дура», — сказал Милонов.

«Просто дура... Настолько уже бессовестно зашорена в каких-то своих идеологических утверждениях, что готова врать просто напропалую», — считает депутат.

По его словам, представители западной культуры избирательно подходят к вопросу о нарушении прав человека.

«Эти бессовестные лицемеры раскрывают свою накачанную парафином пасть только тогда, когда это политически выгодно. Детей на Донбассе ей не жалко. А когда геев обижают, тут она не может терпеть. Для нее права геев важнее, чем право детей на жизнь. Лицемерная старуха», — подчеркнул Милонов.

Ранее Мадонна в интервью журналисту Энди Коэну заявила, что больше никогда не приедет в Москву и Петербург, так как не желает выступать в местах, где быть геем равносильно преступлению.