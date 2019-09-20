Микки Рурк попросил похоронить его в Украине

Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.

Как передает Report, об этом заявил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - заявил М.Рурк.

Дмитрий Корнейчук является помощником и близким другом Микки Рурка.

Отметим, что Микки Рурк – американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка" и другие.