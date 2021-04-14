О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мик Джаггер и Дейв Грол выпустили песню про отмену коронавирусных мер

Мик Джаггер и Дейв Грол выпустили песню про отмену коронавирусных мер Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters, бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол выпустили песню Easy Sleazy, посвященную ослаблению коронавирусных ограничений.
Шоу-бизнес
14 апреля 2021 г. 05:53
Мик Джаггер и Дейв Грол выпустили песню про отмену коронавирусных мер

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters, бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол выпустили песню Easy Sleazy, посвященную ослаблению коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, композицию опубликовали на странице Джаггера в YouTube.

"Я хотел поделиться этой песней, в которой говорится о выходе из карантина и которая наполнена столь необходимым оптимизмом. Спасибо Дейву Гролу из Foo Fighters, который сыграл на барабанах, бас-гитаре и гитаре. Было очень весело работать с тобой. Надеюсь, вам всем понравится Easy Sleazy", - заявил 77-летний музыкант в описании представленного видеоклипа, где демонстрируются кадры, отснятые в ходе записи песни.

Джаггер выпустил эту песню на фоне того, как власти Великобритании начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения после введения в январе третьего по счету общенационального карантина.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Церемонию вручения Оскар проведут Питт и Зендая
Церемонию вручения "Оскар" проведут Питт и Зендая
13 апреля 2021 г. 16:47
В России у азербайджанского дуэта вышел прощальный альбом
В России у азербайджанского дуэта вышел прощальный альбом
5 апреля 2021 г. 02:45
Объявлены номинанты на премию BRIT Awards
Объявлены номинанты на премию BRIT Awards
1 апреля 2021 г. 07:59
Пользователи сообщают о сбоях в работе Netflix
Пользователи сообщают о сбоях в работе Netflix
1 апреля 2021 г. 04:02
Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе Евровидение 2021
Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе "Евровидение 2021"
30 марта 2021 г. 14:50
У Бейонсе украли вещи на миллион долларов
У Бейонсе украли вещи на миллион долларов
27 марта 2021 г. 14:17
Умерла американская актриса Джессика Уолтер
Умерла американская актриса Джессика Уолтер
26 марта 2021 г. 00:17
Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне Ведьмака
Netflix назвал актеров, которые снимутся во втором сезоне "Ведьмака"
24 марта 2021 г. 13:03
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения
23 марта 2021 г. 16:19
Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix
Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix
23 марта 2021 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi