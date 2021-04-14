Мик Джаггер и Дейв Грол выпустили песню про отмену коронавирусных мер

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters, бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол выпустили песню Easy Sleazy, посвященную ослаблению коронавирусных ограничений.

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters, бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол выпустили песню Easy Sleazy, посвященную ослаблению коронавирусных ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, композицию опубликовали на странице Джаггера в YouTube.

"Я хотел поделиться этой песней, в которой говорится о выходе из карантина и которая наполнена столь необходимым оптимизмом. Спасибо Дейву Гролу из Foo Fighters, который сыграл на барабанах, бас-гитаре и гитаре. Было очень весело работать с тобой. Надеюсь, вам всем понравится Easy Sleazy", - заявил 77-летний музыкант в описании представленного видеоклипа, где демонстрируются кадры, отснятые в ходе записи песни.

Джаггер выпустил эту песню на фоне того, как власти Великобритании начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения после введения в январе третьего по счету общенационального карантина.