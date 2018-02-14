Metallica стала лауреатом "Нобелевской премии по музыке"

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Американская группа Metallica стала лауреатом престижной международной премии Polar Music Prize, которую называют "Нобелевской премией по музыке", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Церемония награждения состоится 14 июня в Стокгольме. На мероприятии будут присутствовать члены шведской королевской семьи.

Группа — первый метал-коллектив, который получит этот приз.

Премия также присуждена Национальному институту музыки Афганистана и ее основателю Ахмаду Сармасту. Среди предыдущих лауреатов - Пол Маккартни, Чак Берри, Би Би Кинг.

Премия была создана в 1989 году менеджером группы ABBA Стигом Андерсеном.