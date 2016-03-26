​Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Певица Мэрайя Кэри отменит свой концерт в Брюсселе из соображений безопасности из-за терактов, произошедших в бельгийской столице на этой неделе.

Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в твиттере.

«Я люблю своих поклонников в Брюсселе и в то же время мне посоветовали отменить шоу, чтобы обезопасить моих поклонников, мою группу, персонал», — написала Кэри.

При этом концерт певицы в Люксембурге в субботу, 26 марта, состоится, как и планировалось раньше.