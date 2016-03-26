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    ​Мэрайя Кэри отменила концерт в Брюсселе из-за терактов

    Мне посоветовали отменить шоу, чтобы обезопасить моих поклонников, мою группу, персонал

    Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Певица Мэрайя Кэри отменит свой концерт в Брюсселе из соображений безопасности из-за терактов, произошедших в бельгийской столице на этой неделе.

    Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в твиттере.

    «Я люблю своих поклонников в Брюсселе и в то же время мне посоветовали отменить шоу, чтобы обезопасить моих поклонников, мою группу, персонал», — написала Кэри.

    При этом концерт певицы в Люксембурге в субботу, 26 марта, состоится, как и планировалось раньше.

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