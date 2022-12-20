Меган Маркл и принц Гарри снялись в новом сериале Netflix

На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер нового документального сериала Live to Lead, в съемках которого приняли участие принц Гарри и Меган Маркл.

На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер нового документального сериала Live to Lead, в съемках которого приняли участие принц Гарри и Меган Маркл.

Как передает Report, об этом сообщает DeadLine.

Герцоги Сассекские выступили продюсерами и приняли участие в съемках документального проекта Live to Lead ("Живи, чтобы вести"). Сериал из семи эпизодов расскажет о "вдохновляющих лидерах", которые размышляют о своем наследии. В частности, картина расскажет о жизни премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, активистки Греты Тунберг и бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Премьера состоится 31 декабря на платформе Netflix.

На прошлой неделе Netflix показал заключительные эпизоды сериала "Гарри и Меган", в котором герцоги Сассекские рассказали о своей жизни и высказали ряд претензий в адрес высокопоставленных членов королевской семьи.