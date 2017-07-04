McDonald's Азербайджан совместно с сетью кинотеатров CinemaPlus дали новый старт успешной акции

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Учитывая большой ажиотаж и интерес вокруг акции «Вкусно-сюжетного Предложения» («Dadlı Süjetli Təklif») McDonald's Азербайджан и сеть кинотеатров CinemaPlus решили дать новый старт кампании.

Как сообщает Report, в рамках этого «Вкусно-сюжетного Предложения» («Dadlı Süjetli Təklif») посетителям всех ресторанов всемирно известной сети предлагается всего за 9. 90 манат приобрести одно меню, представляющее собой набор продуктов McDonald's и подарков от CinemaPlus. Новое меню CinemaPlus состоит из 1 бургера (Big Mac или McChicken), 1 среднего Френч Фрайз, 1 среднего прохладительного напитка и 1 билета в кино. Таким образом, любители McDonald's смогут сначала посетить ресторан, а затем, воспользовавшись полученным билетом посмотреть любимый фильм в одном из любимых кинотеатров CinemaPlus.

Стоит подчеркнуть, что McDonald's Азербайджан, так же, как и сеть кинотеатров CinemaPlus дорожит своими посетителями, постоянно предлагая им высококачественное обслуживание и самые выгодные предложения по доступным ценам.

За более подробной информацией об акции можно обратиться по адресу www.mcdonalds.az, а также www.cinemaplus.az.