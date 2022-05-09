Marvel показала тизер "Мисс Марвел"

Кинематографическая вселенная Marvel (Marvel Cinematic Universe - MCU) опубликовала тизер будущего мини-сериала "Мисс Марвел".

Кинематографическая вселенная Marvel (Marvel Cinematic Universe - MCU) опубликовала тизер будущего мини-сериала "Мисс Марвел".

Как передает Report, он рассказывает о приключениях персонажа Камалы Хан, известной как Мисс Марвел. Автором проекта стала Бишей К. Али.

В центре сюжета окажется школьница из Нью-Джерси Камала Хан, которая обожает играть в компьютерные игры и писать фантики по комиксам. Однажды она приобретает суперспособность деформировать свое тело — и ее привычная жизнь меняется. Камала станет первой супергероиней-мусульманкой в киновселенной Marvel. Ее роль исполнит канадская актриса Иман Веллани, которая является пакистанкой по происхождению.