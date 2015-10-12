​Марина Влади выставит на аукцион личные вещи Высоцкого

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Актриса Марина Влади, вдова поэта Владимира Высоцкого, выставит на аукцион его личные вещи.

Как передает Report, посмертная маска поэта и автограф последнего стихотворения будут выставлены в парижском аукционном доме "Друо".

"Особо следует отметить последнее стихотворение Высоцкого, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980, а также посмертную маску Высоцкого", — говорится в сообщении.

Произведения искусства, личные вещи и документы будут представлены на торгах 24 и 25 ноября.

Стихотворение и маска выставляются за 15 тыс. евро и 50 тыс. евро соответственно.