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    ​Марина Влади выставит на аукцион личные вещи Высоцкого

    Произведения искусства, личные вещи и документы будут представлены на торгах 24 и 25 ноября

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Актриса Марина Влади, вдова поэта Владимира Высоцкого, выставит на аукцион его личные вещи.

    Как передает Report, посмертная маска поэта и автограф последнего стихотворения будут выставлены в парижском аукционном доме "Друо".

    "Особо следует отметить последнее стихотворение Высоцкого, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980, а также посмертную маску Высоцкого", — говорится в сообщении.

    Произведения искусства, личные вещи и документы будут представлены на торгах 24 и 25 ноября.

    Стихотворение и маска выставляются за 15 тыс. евро и 50 тыс. евро соответственно.

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