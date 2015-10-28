Майкл Джексон стал самой высокооплачиваемой мертвой знаменитостью

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Певец Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году, в третий раз подряд занял первое место в списке самых богатых мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. Как сообщает Report, по оценке издания, за последний год доход певца составил 115 млн. долларов.

Спустя шесть лет после смерти музыканта продажи его записей по-прежнему приносят доходы.

На втором месте рейтинга значится музыкант Элвис Пресли.

В десятку самых богатых покойных знаменитостей также вошли: Боб Марли (21 млн. долларов), Элизабет Тейлор (20 млн. долларов), Мэрилин Монро (17 млн. долларов), Джон Леннон (12 млн. долларов), Альберт Эйнштейн (11 млн. долларов), Пол Уокер (10,5 млн. долларов), Бетти Пэйдж (10 млн. долларов).