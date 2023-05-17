Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля была вручена актеру Майклу Дугласу. Награду вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля была вручена актеру Майклу Дугласу. Награду вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.

Как передает Report , вручение проходило на церемонии открытия фестиваля, которая транслировалась в эфире телеканала TF1.

"Спасибо за эту награду и за добрые слова", - сказал он. "Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", - пошутил актер, которому в сентябре должно исполниться 79 лет.

Награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа Дуглас получал под овации зала, аплодировавшего ему стоя. На кинофестиваль он прибыл вместе с супругой Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кэрис. За свою карьеру Дуглас снялся более чем в 70 кинокартинах и стал обладателем двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми".

В ноябре 2018 года актер был удостоен именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ознаменовавшей его 50-летие в шоу-бизнесе.