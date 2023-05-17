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Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля Почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля была вручена актеру Майклу Дугласу. Награду вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.
Шоу-бизнес
17 мая 2023 г. 02:55
Майкл Дуглас получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля была вручена актеру Майклу Дугласу. Награду вручала актриса Ума Турман и ведущая церемонии Кьяра Мастрояни.

Как передает Report, вручение проходило на церемонии открытия фестиваля, которая транслировалась в эфире телеканала TF1.

"Спасибо за эту награду и за добрые слова", - сказал он. "Есть сотни фестивалей по всему миру, но есть только один Канн. Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", - пошутил актер, которому в сентябре должно исполниться 79 лет.

Награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа Дуглас получал под овации зала, аплодировавшего ему стоя. На кинофестиваль он прибыл вместе с супругой Кэтрин Зета-Джонс и дочерью Кэрис. За свою карьеру Дуглас снялся более чем в 70 кинокартинах и стал обладателем двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми".

В ноябре 2018 года актер был удостоен именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ознаменовавшей его 50-летие в шоу-бизнесе.

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Версия на азербайджанском языке Aktyor Maykl Duqlas Kann Festivalının fəxri mükafatına layiq görülüb

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