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    Мадонна получила звание "Женщины года"

    Певица удостоена этого звания за способность влиять на разные сферы жизни людей

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Журнал Billboard опубликовал информацию о том, что Мадонна удостоена звания "Женщина года".

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую награду исполнительница получит в Нью-Йорке во время торжественной церемонии.

    Певица удостоена этого звания за "способность влиять на разные сферы жизни людей".

    Организаторы премии отмечают не только творческие способности певицы, но и ее общественную жизнь – например, филантропические проекты и успехи в борьбе за равенство полов.

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