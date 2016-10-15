Мадонна получила звание "Женщины года"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Журнал Billboard опубликовал информацию о том, что Мадонна удостоена звания "Женщина года".
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую награду исполнительница получит в Нью-Йорке во время торжественной церемонии.
Певица удостоена этого звания за "способность влиять на разные сферы жизни людей".
Организаторы премии отмечают не только творческие способности певицы, но и ее общественную жизнь – например, филантропические проекты и успехи в борьбе за равенство полов.
News DepartmentАвтор новости
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