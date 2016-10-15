Мадонна получила звание "Женщины года"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Журнал Billboard опубликовал информацию о том, что Мадонна удостоена звания "Женщина года".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующую награду исполнительница получит в Нью-Йорке во время торжественной церемонии.

Певица удостоена этого звания за "способность влиять на разные сферы жизни людей".

Организаторы премии отмечают не только творческие способности певицы, но и ее общественную жизнь – например, филантропические проекты и успехи в борьбе за равенство полов.