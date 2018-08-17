Мадонна отметила свое 60-летие в Марокко - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Певица Мадонна отметила свое 60-летие в Марокко. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, отпраздновать круглую дату в кругу друзей она решила в Марракеше - самом посещаемом туристическом центре североафриканского королевства.

Основные торжества прошли в одном из риядов (гостинице в традиционном этническом стиле) в средневековом квартале города накануне.

Внутренние помещения в здании были украшены специально к приезду певицы. Мадонна вместе со своими друзьями проведет некоторое время в окрестностях Марракеша, в частности, в центре отдыха Агафай, расположенном в пустынной местности.

Вокруг рияда, где поселилась певица, приняты повышенные меры безопасности.

По сведениям журналистов, на торжественный вечер были приглашены около полусотни гостей.