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    Мадонна отметила свое 60-летие в Марокко - ФОТО

    Вокруг гостиницы, где поселилась певица, приняты повышенные меры безопасности

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Певица Мадонна отметила свое 60-летие в Марокко. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, отпраздновать круглую дату в кругу друзей она решила в Марракеше - самом посещаемом туристическом центре североафриканского королевства.

    Основные торжества прошли в одном из риядов (гостинице в традиционном этническом стиле) в средневековом квартале города накануне. 

    Внутренние помещения в здании были украшены специально к приезду певицы. Мадонна вместе со своими друзьями проведет некоторое время в окрестностях Марракеша, в частности, в центре отдыха Агафай, расположенном в пустынной местности.

    Вокруг рияда, где поселилась певица, приняты повышенные меры безопасности.

    По сведениям журналистов, на торжественный вечер были приглашены около полусотни гостей.

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