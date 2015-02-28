​Мадонна обрушилась с критикой на Францию и Европу

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Известная американская певица Мадонна снова выступила с критикой в адрес Франции и Европы.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в интервью французской радиостанции "Европа 1" Мадонна выразила возмущение по поводу отсутствия толерантности во Франции.

Она отметила, что атмосфера в Европе и Франции напоминает ей период нацистской эпохи Германии.

"Атмосфера в Европе устрашает", - снова подчеркнула она.

Франция когда-то была страной, которая раскрывала объятия для беженцев, растила деятелей культуры, сегодня же эти понятия полностью исчезли, отметила Мадонна.

"Нетерпимость во Франции пугает. На самом деле, это не только проблема Франции, но и Европы. Но больше всего волнует она Францию", - добавила она.