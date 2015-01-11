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    ​Мадонну обвинили в использовании трагедии с "Charlie Hebdo" для продвижения нового альбома

    Певица опубликовала изображение Je Suis Charlie, при этом добавив к фотографии хештег с названием своего нового альбома

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Известную певицу Мадонну обвинили в использовании трагедии с Charlie Hebdo для продвижения своего нового альбома.

    Как передает Report, об этом пишет "The New York Post".

    Как сообщается, певица опубликовала в своем инстаграме изображение "Je Suis Charlie", при этом добавив к фотографии хештег с названием своего нового альбома.

    "Сейчас наступили очень страшные времена. Невежество порождает нетерпимость и страх. Мы можем бороться с темнотой только светом. Мы все Шарли! #revolutionoflove ❤️#rebelhearts", — написала Мадонна.

    Она также опубликовала фотографию протестующих в Париже, заявив, что необходимо уважать все религии, но также нужно уважать и человеческую жизнь.

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