Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне признана лента режиссера Пэкстона Уинтерса

Бразильская драма режиссера Пэкстона Уинтерса Pacificado признана лучшим фильмом 67-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лента удостоилась в субботу главной награды смотра - "Золотой раковины".

Нина Хосс и Грета Фернандес получили премию "Серебряная раковина" как лучшие актрисы. Звания лучшего актера удостоен Букасса Кабенгеле.

Смотр в Сан-Себастьяне, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал свою работу 20 сентября.