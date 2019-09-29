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Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне признана лента режиссера Пэкстона Уинтерса

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне признана лента режиссера

Бразильская драма режиссера Пэкстона Уинтерса Pacificado признана лучшим фильмом 67-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лента удостоилась в субботу главной награды смотра - "Золотой раковины".

Нина Хосс и Грета Фернандес получили премию "Серебряная раковина" как лучшие актрисы. Звания лучшего актера удостоен Букасса Кабенгеле

Смотр в Сан-Себастьяне, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал свою работу 20 сентября.

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