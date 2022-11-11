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Лондонский музей V&A приобрел чайный и кофейный сервиз Карла Лагерфельда

Лондонский музей V&A приобрел чайный и кофейный сервиз Карла Лагерфельда Музей Виктории и Альберта пополнил свою коллекцию, купив редкий чайный и кофейный сервиз в стиле ар-деко, который ранее принадлежал дизайнеру Карлу Лагерфельду.
Шоу-бизнес
11 ноября 2022 г. 14:17
Лондонский музей V&A приобрел чайный и кофейный сервиз Карла Лагерфельда

Музей Виктории и Альберта пополнил свою коллекцию, купив редкий чайный и кофейный сервиз в стиле ар-деко, который ранее принадлежал дизайнеру Карлу Лагерфельду.

Как передает Report, об этом пишет WWD.

Чайный и кофейный сервиз Campanula был разработан французским дизайнером роскошной мебели и предметов декоративно-прикладного искусства Полем Фоллотом для компании Wedgwood. Музей приобрел не только посуду с уникальным узором, но и чертежи Фоллота.

Кэтрин Джонс, главный куратор коллекции V&A Wedgwood Collection, сказала, что набор отражает вкусы Лагерфельда, "который был известен своей любовью к монохрому, а также интересовался керамикой".

"Эти предметы и дизайнерские рисунки заполняют важный пробел в коллекции V&A Wedgwood" и являются прекрасным примером традиции компании Wedgwood работать с художниками-новаторами над созданием своих дизайнов и вдохновлять таких ценителей вкуса, как Лагерфельд", - добавила она.

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