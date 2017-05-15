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    Лиссабон примет следующий песенный конкурс "Евровидение-2018"

    Телеканал RTP уже начал рассматривать возможные арены для проведения конкурса в следующем году

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Национальный вещатель Португалии телеканал RTP объявил, что Лиссабон примет следующий песенный конкурс "Евровидение-2018".

    Как сообщает Repot, объявление о городе, который примет конкурс, произошло спустя два дня после победы португальского певца Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве. 

    Телеканал RTP уже начал рассматривать возможные арены для проведения конкурса в следующем году. 

    Отметим, что Португалия принимает участие в конкурсе "Евровидение" с 1964 года и победа С.Собрала единственная в истории страны.

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