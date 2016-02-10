Lionsgate снимет восьмую "Пилу"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Студия Lionsgate начала работать над фильмом ужасов "Пила: Наследие", который станет восьмым в серии, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru. Сценарий для фильма напишут Джош Столберг и Пит Голдфингер.

Поиски режиссера и актеров начнутся в скором времени. В Lionsgate не исключают, что новая лента станет не продолжением предыдущей, а перезапуском франшизы.

Предыдущие семь фильмов серии "Пила" выходили в прокат с 2004 по 2010 год.

В 2010 году серию "Пила" внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую успешную хоррор-франшизу.