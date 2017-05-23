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    Личный самолет Элвиса Пресли продадут с аукциона

    Самолет оценивается в сумму от 2 миллионов до 3,5 миллиона долларов© new.liveauctioneers.com

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В США на этой неделе выставят на аукцион личный самолет Элвиса Пресли, принадлежавший «королю рок-н-ролла» и его отцу.

    Как передает Report, самолет Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, дизайн которого разработали специально для музыканта, оценивается в сумму от 2 миллионов до 3,5 миллиона долларов.

    В салоне деревянная отделка с бархатными креслами и ковром. Самолет, однако, лишен двигателей, поэтому покупателю лота предлагают использовать его в качестве выставочного объекта.

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