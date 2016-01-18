Леонардо Ди Каприо и Бри Ларсон удостоены награды кинокритиков США

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Леонардо Ди Каприо и Бри Ларсон удостоены премии кинокритиков США Critics' Choice за роли в картинах "Выживший" и "Комната". Как сообщает Report, об этом было объявлено на церемонии, которая проходит в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

Картина "Выживший" уже принесла Леонардо Ди Каприо "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар".

За победу в этой категории также боролись Джонни Депп за роль в фильме "Черная месса", Мэтт Дэймон ('Марсианин"), Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании"), исполнитель главной роль в фильме "Стив Джобс" Майкл Фассбендер и Брайан Крэнстон за "Трамбо".

Премия Ассоциации кинокритиков США (BFCA), в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. BFCA является крупнейшей ассоциацией кинокритиков США и Канады. Премия вручается ежегодно и служит своего рода барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в феврале церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".