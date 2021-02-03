Леди Гага записала новый альбом с 94-летним певцом

Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь.

Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает Variety.

Новый релиз будет продолжением их совместной работы над пластинкой “Cheek to Cheek”, вышедшей в 2014 году и имевшей большой успех. Релиз запланирован на весну 2021 года.

Когда они с Леди Гагой начали записывать новый альбом на студии Electric Lady в Нью-Йорке в 2018 году, у Беннетта уже были явные симптомы болезни Альцгеймера, которую диагностировали у него еще в 2016 году, что его помощники тщательно пытались скрыть.

Работа над пластинкой продолжалась до начала 2020 года, и Леди Гага как могла подбадривала Беннетта.

Как пишет издание AARP, сохранились видеозаписи некоторых рабочих моментов. Судя по ним, Беннетт говорил крайне редко, а иногда казался потерянным и сбитым с толку. Певица явно понимала, в каком он состоянии, поэтому произносила короткие и простые фразы (именно так эксперты рекомендуют общаться с пациентами с болезнью Альцгеймера).

“Cheek to Cheek" почти сразу после выхода в ноябре 2014 года занял первую строчку в чарте Billboard 200. Для Беннетта это была вторая пластинка — "номер один" — за три года. В 2011 его альбом "Duets II" впервые в жизни 85-летнего тогда автора возглавил хит-парад. Певец стал старейшим из ныне живущих исполнителей, возглавивших рейтинг Billboard.

Всего на счету Беннетта 18 премий "Грэмми", а в 1995 его "MTV Unplagged” назвали "лучшим альбомом года".