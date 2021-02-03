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Леди Гага записала новый альбом с 94-летним певцом

Леди Гага записала новый альбом с 94-летним певцом Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь.
Шоу-бизнес
3 февраля 2021 г. 05:37
Леди Гага записала новый альбом с 94-летним певцом

Леди Гага записала музыкальный альбом с участием легендарного эстрадного певца Тони Беннетта, несмотря на его болезнь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Variety.

Новый релиз будет продолжением их совместной работы над пластинкой “Cheek to Cheek”, вышедшей в 2014 году и имевшей большой успех. Релиз запланирован на весну 2021 года.

Когда они с Леди Гагой начали записывать новый альбом на студии Electric Lady в Нью-Йорке в 2018 году, у Беннетта уже были явные симптомы болезни Альцгеймера, которую диагностировали у него еще в 2016 году, что его помощники тщательно пытались скрыть.

Работа над пластинкой продолжалась до начала 2020 года, и Леди Гага как могла подбадривала Беннетта.

Как пишет издание AARP, сохранились видеозаписи некоторых рабочих моментов. Судя по ним, Беннетт говорил крайне редко, а иногда казался потерянным и сбитым с толку. Певица явно понимала, в каком он состоянии, поэтому произносила короткие и простые фразы (именно так эксперты рекомендуют общаться с пациентами с болезнью Альцгеймера).

“Cheek to Cheek" почти сразу после выхода в ноябре 2014 года занял первую строчку в чарте Billboard 200. Для Беннетта это была вторая пластинка — "номер один" — за три года. В 2011 его альбом "Duets II" впервые в жизни 85-летнего тогда автора возглавил хит-парад. Певец стал старейшим из ныне живущих исполнителей, возглавивших рейтинг Billboard.

Всего на счету Беннетта 18 премий "Грэмми", а в 1995 его "MTV Unplagged” назвали "лучшим альбомом года".

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