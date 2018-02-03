Леди Гага отменила десять концертов из-за проблем со здоровьем

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Певица Леди Гага отменила десять концертов в рамках своего мирового турне из-за проблем со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении певицы, опубликованном в субботу на ее странице в Twitter.

"Я так опустошена, я не знаю, как это описать. <...> Врачи из моей команды поддерживают мое решение остаться дома до выздоровления. Мы отменяем 10 шоу", - говорится в публикации.

Певица принесла свои извинения поклонникам, отметив, что происходящее находится "не в ее власти".

"Лондон, Манчестер, Цюрих, Кёльн, Стокгольм, Копенгаген, Париж, Берлин и Рио-де-Жанейро, я обещаю, что вернусь, но не сейчас, когда я должна позаботиться о собственном здоровье", - отметила певица.

Концертный тур Леди Гаги в поддержку ее пятого студийного альбома Joanne должен был начаться 21 сентября прошлого года, однако был перенесен на начало 2018 года. Причиной также стало плохое самочувствие певицы.