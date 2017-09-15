Леди Гага госпитализирована в больницу Рио-де-Жанейро

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Американская певица Леди Гага госпитализирована в одну из больниц города Рио-де-Жанейро, где проходит масштабный музыкальный фестиваль Rock in Rio, передает Report.

Ранее местные СМИ сообщили, что исполнительница не примет участие, однако не уточнили причины данного решение. По предварительным данным, Гага почувствовала сильную физическую боль.

Известно, что в своем последнем документальном фильме певица сообщила, что страдает от хронической фибромиалгии - симметричной боли во всем теле.