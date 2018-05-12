Кянан Догулу вместе с братом-диджеем выступит с концертом в Баку

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Известный турецкий певец Кянан Догулу выступит в Баку.

Как сообщает Report, 19 мая он даст концерт в Бакинском Конгресс-центре. Концертная программа начнется в 20:30, прославленный певец разделит сцену со своим братом – диджеем и аранжировщиком Озаном Догулу. Певец привезет в Баку свой творческий коллектив. Давно не выступавший на бакинской сцене Кянан Догулу представит публике новые хиты.

По информации, в концертной программе примет участие и супруга певца – актриса Берен Саат. Стоимость билетов варьируется от 50 до 600 манатов. Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.

В преддверии концерта Кянан Догулу направил видеообращение своим поклонникам в Азербайджане.