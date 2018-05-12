 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кянан Догулу вместе с братом-диджеем выступит с концертом в Баку

    Концертная программа пройдет 19 мая в Бакинском Конгресс-центре

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Известный турецкий певец Кянан Догулу выступит в Баку.

    Как сообщает Report, 19 мая он даст концерт в Бакинском Конгресс-центре. Концертная программа начнется в 20:30, прославленный певец разделит сцену со своим братом – диджеем и аранжировщиком Озаном Догулу. Певец привезет в Баку свой творческий коллектив. Давно не выступавший на бакинской сцене Кянан Догулу представит публике новые хиты.

    По информации, в концертной программе примет участие и супруга певца – актриса Берен Саат. Стоимость билетов варьируется от 50 до 600 манатов. Билеты можно приобрести на сайте iticket.az. 

    В преддверии концерта Кянан Догулу направил видеообращение своим поклонникам в Азербайджане.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi