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Культовая "Матрица" в CinemaPlus

Культовая "Матрица" в CinemaPlus В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ американского научно-фантастического боевика "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс. Также в картине снялись Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.
Шоу-бизнес
17 декабря 2021 г. 16:28
Культовая Матрица в CinemaPlus

В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ американского научно-фантастического боевика "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс. Также в картине снялись Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис.

Как сообщает Report, фильм является четвертой частью культовой медиафраншизы, созданной в жанре киберпанк.

Режиссер кинокартины - Лана Вачовски.

"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и чудесную историю, которая нашла во мне отклик. Это единственная причина, почему я взялся за проект. Потрясающе, что появилась возможность вновь поработать с Ланой. Мне кажется, в этой истории есть что-то значимое, и мы можем получить в ней пищу для размышления", — рассказывает Киану Ривз.

Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.

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Версия на азербайджанском языке CinemaPlus-da kult Matrix filmi nümayiş olunur

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