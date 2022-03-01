Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней

В конце февраля этого года на румынском канале Антена-1 стартовало кулинарное шоу Chef Fara Limite (Шефы без границ), в котором принял участие и азербайджанский кулинар-любитель Иман Абушев. Он покорил судей данного шоу, приготовив блюда национальной кухн

В конце февраля этого года на румынском канале Антена-1 стартовало кулинарное шоу Chef Fara Limite (Шефы без границ), в котором принял участие и азербайджанский кулинар-любитель Иман Абушев. Он покорил судей данного шоу, приготовив блюда национальной кухни Азербайджана.

В интервью Report Абушев рассказал, что в сентябре-октябре 2021 года румынским телеканалом Антена-1 были организованы выездные съемки двух программ: трэвел-шоу «Азия Экспресс» и кулинарное шоу «Повары на ножах». Руководство решило совместить оба проекта в один под названием «Шефы без границ» и провести съемки сезона в Греции. В отборе приняли участие около шести тысяч претендентов, из них были отобраны 18 участников выездного шоу, в число которых оказался и наш соотечественник.

"Наставниками были три известных шеф-повара: Сорин Бонтя - наставник зеленой команды, Флорин Думитреску - голубой команды и Каталин Скарлатеску - фиолетовой команды",- рассказал начинающий кулинар.

По его словам, кулинарное шоу получило такое название из-за того, что участники должны были готовить в экстремальных условиях: "Мы преодолевали некие препятствия, выполняли различные задания. Интересно то, что наши наставники преодолевали препятствия вместе с нами...Мы в Греции, а греки любят вкусную еду. Не столь важно, как она выглядит, еда должна быть вкусной. Мы готовили там разные блюда. Причем готовили, как я уже говорил, в непростых условиях: под ливнем, ветер был сильный, газ постоянно выключался от сильного ветра. Но что поделать, в Греции нам надо преодолеть все "границы".

Абушев добавил, что участники и члены жюри проекта, узнав, что он азербайджанец, приняли его очень тепло: "Но больше всего их поразила азербайджанская кухня. Чтобы попасть на конкурс в Грецию, нужно было пройти сложный отборочный тур, где тысячи конкурсантов представляют блюда из разных стран мира",- рассказал он.

Как признался сам кулинар, чтобы поразить судей он решил обратиться к национальной кухне южных регионов Азербайджана: "Сначала я приготовил азербайджанское лявянги, а потом судьи были в восторге от старинного азербайджанского блюда "шамы". Правда я несколько интерпретировал его, добавив вместо мяса курицу и испек в виде пирога. Судьи не ожидали, что будет так вкусно и просто. Сначала они подумали, что это тофу (пищевой продукт из соевых бобов), но они были приятно удивлены, ощутив вкус курицы".

Абушев добавил, что планирует продолжать развиваться в сфере кулинарного искусства, и постоянно дома пробует приготовить что-то новое и, как правило, это всегда получается на ура.