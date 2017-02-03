Крупнейший модный ритейлер США отказался от Иванки Трамп

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Один из крупнейших американских ритейлеров одежды и ювелирных изделий - Nordstrom - отказался продавать коллекции дочери президента США Иванки Трамп для гардероба.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, официальный представитель компании сообщил, что причиной стало резкое снижение спроса на марку.

За 2015 год компания заработала 14,4 млрд долларов. Только в США и Канаде у ритейлера 349 бутиков. Кроме того, Nordstrom реализует значительную часть товаров в других странах через интернет-магазин.

"Каждый год мы избавляемся от 10% наших брендов и обновляем ассортимент на такой же объем", - пояснил пресс-секретарь корпорации.

Представители Иванки не комментируют прекращение продаж.