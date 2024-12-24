О нас

Кристофер Нолан снимет адаптацию "Одиссеи" Гомера

Кристофер Нолан снимет адаптацию "Одиссеи" Гомера Кристофер Нолан начнет работу над адаптацией поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.
Шоу-бизнес
24 декабря 2024 г. 03:38
Кристофер Нолан снимет адаптацию Одиссеи Гомера

Кристофер Нолан начнет работу над адаптацией поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.

Как передает Report со ссылкой на публикацию киностудии Universal Pictures в соцсети Х, премьера в кинотеатрах запланирована на 17 июля 2026 года.

"Одиссея" Нолана описывается как "мифический экшн-эпос, снятый в разных уголках мира" на самые современные камеры IMAX. Пока неизвестно, будет ли у фильма другое название.

В ленте сыграют Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Первые четверо исполнят главные роли. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года.

Предыдущий фильм Нолана — "Оппенгеймер" — не только принес режиссеру его первый "Оскар", но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".

"Одиссея" древнегреческого поэта Гомера остается одним из старейших произведений литературы, которое до сих пор востребовано у современной публики. Поэма повествует о мифическом герое Одиссее и его пути на родину после Троянской войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kristofer Nolan Homerin “Odisseya”sını ekranlaşdıracaq

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi