Кристофер Нолан снимет адаптацию "Одиссеи" Гомера

Кристофер Нолан начнет работу над адаптацией поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.
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"Одиссея" Нолана описывается как "мифический экшн-эпос, снятый в разных уголках мира" на самые современные камеры IMAX. Пока неизвестно, будет ли у фильма другое название.
В ленте сыграют Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Первые четверо исполнят главные роли. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года.
Предыдущий фильм Нолана — "Оппенгеймер" — не только принес режиссеру его первый "Оскар", но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".
"Одиссея" древнегреческого поэта Гомера остается одним из старейших произведений литературы, которое до сих пор востребовано у современной публики. Поэма повествует о мифическом герое Одиссее и его пути на родину после Троянской войны.