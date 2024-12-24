Кристофер Нолан снимет адаптацию "Одиссеи" Гомера

Кристофер Нолан начнет работу над адаптацией поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.

Кристофер Нолан начнет работу над адаптацией поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.

Как передает Report со ссылкой на публикацию киностудии Universal Pictures в соцсети Х, премьера в кинотеатрах запланирована на 17 июля 2026 года.

"Одиссея" Нолана описывается как "мифический экшн-эпос, снятый в разных уголках мира" на самые современные камеры IMAX. Пока неизвестно, будет ли у фильма другое название.

В ленте сыграют Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Первые четверо исполнят главные роли. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года.

Предыдущий фильм Нолана — "Оппенгеймер" — не только принес режиссеру его первый "Оскар", но и стал кассовым хитом, собрав 975 млн долларов по всему миру. Среди других блокбастеров постановщика — трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк".

"Одиссея" древнегреческого поэта Гомера остается одним из старейших произведений литературы, которое до сих пор востребовано у современной публики. Поэма повествует о мифическом герое Одиссее и его пути на родину после Троянской войны.