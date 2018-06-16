Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка, и никто её не узнал - ВИДЕО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Певица Кристина Агилера в компании американского телеведущего Джимми Фэллона выступила инкогнито в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show.

Как передает Report, импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. После того, как вокруг выступающих собралась толпа, Агилера и Фэллон решили раскрыть свои лица.

Под крики удивлённой таким сюрпризом публики группа исполнила хит певицы Fighter.