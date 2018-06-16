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    Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка, и никто её не узнал - ВИДЕО

    Выступление певицы прошло в подземке на Манхэттене для вечернего шоу комика Джимми Фэллона

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Певица Кристина Агилера в компании американского телеведущего Джимми Фэллона выступила инкогнито в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show.

    Как передает Report, импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. После того, как вокруг выступающих собралась толпа, Агилера и Фэллон решили раскрыть свои лица.

    Под крики удивлённой таким сюрпризом публики группа исполнила хит певицы Fighter.

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