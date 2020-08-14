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Кристина Агилера снялась в клипе на песню из фильма "Мулан"

Кристина Агилера снялась в клипе на песню из фильма "Мулан" Агилера также записала для фильма "Мулан" обновленную версию песни "Reflection" ("Отражение")
Шоу-бизнес
14 августа 2020 г. 19:12
Кристина Агилера снялась в клипе на песню из фильма Мулан

Певица Кристина Агилера снялась в клипе на заглавную песню из фильма "Мулан" "Loyal Brave True.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.

Уточняется, что режиссером клипа выступила Ники Каро, авторами композиции стали Джейми Хартман, Гарри Грегсон-Уилльямс, Роси Голан и Билли Крабтри. В русскоязычной версии фильма заглавную песню "На путь воина встаю" исполнила певица Manizha.

Агилера также записала для фильма "Мулан" обновленную версию песни "Reflection" ("Отражение"), которую она впервые исполнила для саундтрека оригинального анимационного фильма Disney в 1998 году, добавляют в пресс-службе.

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