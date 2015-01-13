​Концерт Криса Брауна в Калифорнии закончился перестрелкой

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье в ночном клубе Fiesta в городе Сан-Хосе.
По данным полиции неизвестный открыл огонь в тот момент, когда Браун исполнял один из своих хитов, после чего началась паника и давка.
В результате стрельбы пять человек получили ранения и были госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Сам Браун не пострадал.
Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления, однако комментарии по делу не последовали.
News DepartmentАвтор новости
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