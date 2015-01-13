​Концерт Криса Брауна в Калифорнии закончился перестрелкой

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Концерт американского певца и актера Криса Брауна в Калифорнии закончился перестрелкой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье в ночном клубе Fiesta в городе Сан-Хосе.

По данным полиции неизвестный открыл огонь в тот момент, когда Браун исполнял один из своих хитов, после чего началась паника и давка.

В результате стрельбы пять человек получили ранения и были госпитализированы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Сам Браун не пострадал.

Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления, однако комментарии по делу не последовали.