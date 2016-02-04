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    ​Криминальная комедия "Зачётный препод 2" идет в "CinemaPlus" - ВИДЕО

    Режиссер фильма - Бора Дагтекин, в ролях - Элиас ЭмБарек, Йелла Хаазе и Каролина Херфурт

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/  В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" проходит показ криминальной комедии "Зачётный препод 2", сообщает Report.

    Режиссер фильма - Бора Дагтекин. В ролях - Элиас ЭмБарек, Йелла Хаазе и Каролина Херфурт.

    Бывший грабитель, а ныне крутой препод в школе Гёте, Зеки Мюллер, обрел популярность среди учеников благодаря нетрадиционным методам преподавания.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

    Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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