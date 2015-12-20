​Конкурс красоты состоялся в Ираке впервые за 43 года

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мисс Ирак" выбрана 20-летняя Шальма Абдельрахман.

Как передает Report, конкурс красоты прошел в стране впервые за 43 года.

Несмотря на то, что мероприятие максимально соответствовало международным критериям, так как республика намерена принять участие в следующем конкурсе "Мисс Вселенная", отсутствовало дефиле в купальниках.

"Я рада, что Ирак движется вперед", - сказала Абдельрахман.

Последний раз конкурс "Мисс Ирак" состоялся в 1972 году. Тогда победительницей стала Видждан Бурхан ад-Дин Сулийман.