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    ​Конкурс красоты состоялся в Ираке впервые за 43 года

    Последний раз конкурс Мисс Ирак состоялся в 1972 году

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Мисс Ирак" выбрана 20-летняя Шальма Абдельрахман.

    Как передает Report, конкурс красоты прошел в стране впервые за 43 года.

    Несмотря на то, что мероприятие максимально соответствовало международным критериям, так как республика намерена принять участие в следующем конкурсе "Мисс Вселенная", отсутствовало дефиле в купальниках.

    "Я рада, что Ирак движется вперед", - сказала Абдельрахман.

    Последний раз конкурс "Мисс Ирак" состоялся в 1972 году. Тогда победительницей стала Видждан Бурхан ад-Дин Сулийман.

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