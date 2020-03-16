Компания Disney закрывает свои объекты из-за коронавируса

Компания Disney сообщила о временном закрытии своих магазинов и отелей в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном Twitter.

"В соответствии с указаниями штатов и федеральными указаниями в качестве меры предосторожности в интересах наших гостей и персонала мы проводим закрытие всех магазинов Disney в Северной Америке начиная с 17 марта", - сказано в заявлении. При этом, желающие могут совершать покупки в онлайн-магазинах Disney.

Компания также решила закрыть все свои отели 17.00 20 марта.

Отметим, что ранее компания сообщила о закрытии парков аттракционов Disneyland в штате Флорида и Disneyland в пригороде Парижа из-за угрозы коронавируса.