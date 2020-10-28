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Клип звезд "Евровидения" о теракте в Гяндже

Клип звезд "Евровидения" о теракте в Гяндже Звезды песенного конкурса "Евровидения" Эльнур Гусейнов и Фидан Гусейнова сняли клип о теракте, совершенном Арменией в Гяндже.
Шоу-бизнес
28 октября 2020 г. 16:08
Клип звезд Евровидения о теракте в Гяндже

Звезды песенного конкурса "Евровидение" Эльнур Гусейнов и Фидан Гусейнова сняли клип о теракте, совершенном Арменией в Гяндже.

Как передает Report, видеоклип на песню "Say Hallelujah" представлен на официальном YouTube-канале Фидан Гусейновой. Исполнители пытались посредством клипа донести правду до всего мира.

В клип также вошли кадры, снятые на месте событий Информационным агентством Report.

Певец Эльнур Гусейнов поделился ощущениями:

"В результате трех ракетных атак 4, 11 и 17 октября на Гянджу - второй по численности населения город Азербайджана, расположенный вне зоны военных действий - погибло 26 человек! Среди погибших 10 женщин и 6 детей! Еще 138 человек ранено! Сейчас идет информационная война, и у каждого - свое оружие: поскольку наша песня на английском языке, мне захотелось вновь вернуться к ней и рассказать миру всю правду. Я сразу сказал о своем желании отцу Фидан Ягуб муаллиму, и он с удовольствием поддержал мою идею!"

Режиссер Ульвия Кенуль сообщила, что целью создания клипа является донесение правды до мира: "На мой взгляд, этот клип - очень сильный материал, к которому невозможно остаться равнодушным".

По словам авторов проекта, сегодня мировому сообществу важно понимать, что террористические войска Армении воюют на территории Азербайджана, варварски убивая мирное население далеко за пределами Карабаха.

Слова песни принадлежат Джалалу Гурбанову, перевод на английский сделала поэтесса Нигяр Гасанзаде.

"Эта песня - наш общий крик и плач по унесенным войной невинным жертвам родного Азербайджана! Эта песня - призыв к мировому сообществу взглянуть правде в глаза, забыть на время о собственных амбициях, не поддаваться удушающему влиянию армянской диаспоры и привлечь армянских террористов к суду за содеянные против всего человечества страшные преступления!", - отметила поэтесса Нигяр Гасанзаде.

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Версия на английском языке Video clip from Eurovision stars about Ganja terror
Версия на азербайджанском языке “Eurovision” ulduzlarından Gəncə terroru barədə klip

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