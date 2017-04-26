Представительница Мальты на "Евровидение-2017": Мечтаю посетить Азербайджан

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Мне очень понравилась песня и клип представительницы Азербайджана Дианы Гаджиевой (DiHaj), с нетерпением жду ее выступления в Киеве".

Об этом Report заявила представительница Мальты на песенном конкурсе "Евровидение-2017" Клаудиа Фаньелло.

По словам представительницы Мальты, Д. Гаджиева обладает отличным вокалом, а ее песня очень современная.

К. Фаньелло также сказала, что имеет информацию об Азербайджане, в частности, по ее словам, "Азербайджан - это красивая страна с богатой культурой": "Я мечтаю однажды посетить Азербайджан. О музыке этой страны я больше знаю благодаря песням на "Евровидении".

Говоря о своей конкурсной песне "Breathlessly", К. Фаньелло сказала, что это песня о путешествии по жизни, и то, как надо ценить все, что случается в жизни.

Представительница Мальты также обратилась к азербайджанским фанатам "Евровидения": "Сердечно благодарю вас за поддержку Мальты и мальтийских представителей на конкурсе "Евровидение". Надеюсь, что вам понравится моя песня".