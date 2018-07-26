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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выразил соболезнования Греции в связи с лесными пожарами, унесшими жизнь более 70 человек.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной началу фестиваля,"Жара-2018".

По его словам, все на фестивале были в шоке, так как среди погибших было много детей.

"Мои дети там тоже находились, но трагедия обошла стороной то место, где они отдыхали", - добавил певец.

Ф. Киркоров заявил, что после Баку отправится в Афины, чтобы забрать оттуда детей.

"После Афины отправляюсь в Болгарию, на родину, чтобы поддержать семью", - указал он.