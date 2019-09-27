Филипп Киркоров удивит бакинских поклонников сценой-трансформером и 3D-шоу - ВИДЕО

30 и 31 октября король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров выступит с новой сольной концертной программой в столице Азербайджана.

Как сообщает Report, в Бакинском конгресс центре Ф.Киркоров представит свое новое концертное live шоу - «#ЦветНастроения. Я+R», в котором задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучат по новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу «Цвет настроения синий» станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Ф.Киркорова в Баку.

Все кто уже был видел новую концертную программу Ф.Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

Король российского шоу-бизнеса приготовил немало сюрпризов для бакинских поклонников, детали которых будут озвучены ближе к концерту, а пока он записал для фанатов специальное видео-обращение, в котором всех пригласил на свое выступление.

Билеты на шоу «#ЦветНастроения. Я+R» уже доступны в продаже во всех кассах города Баку, а также online на сайте iTicket.