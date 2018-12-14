Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Актриса Кира Найтли получила знаки отличия офицера Ордена Британской империи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Букингемский дворец, где проходила церемония.

"Поздравляем Киру Найтли, которая получила знаки отличия Ордена Британской империи за свою службу в сфере драматического искусства и благотворительности", - говорится в сообщении в Twitter королевской семьи Британии.

Награду 33-летней актрисе вручил принц Уэльский Чарльз.