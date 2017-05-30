Кинотеатр CinemaPlus организовал фестиваль День Республики - ВИДЕО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ День Республики – национальный праздник в Азербайджане, отмечаемый ежегодно 28 мая. В этот праздник, который является одним из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, кинотеатр премиум-класса CinemaPlus организовал фестиваль.

Как сообщает Report, барабанщики, одетые в национальные костюмы, вместе с работниками сети кинотеатров CinemaPlus, исполняющих, национальные мелодии, подтанцовывая, прошлись по фойе кинотеатра и торгового центра 28 Mall. Также шествие продолжилось по центральным местам города Баку и завершилось в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan.

Очевидцы и прохожие с большим удовольствием присоединялись к этому фестивалю, делали памятные фотографии и селфи.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.