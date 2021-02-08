Киностудия Marvel показала трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат"

Киностудия Marvel показала новый трейлер сериала с супергероями "Сокол и Зимний солдат".
Как сообщает Report, соответствующий ролик опубликован на официальной страницы студии в Twitter.
В трейлере показали уже известных зрителям героев — "Сокола" (Сэма) и "Зимнего солдата" (Баки Барнса). Судя по анонсу, защитникам достался в наследство знаменитый непробиваемый щит "Капитана Америки".
В сериале супергерои будут противостоять полковнику Гельмут Земо, которого впервые показали в фильме "Первый мститель: Противостояние".
Трансляция сериала стартует 19 марта 2021 года.
Are you ready? Watch the brand new trailer for Marvel Studios’ "The Falcon and The Winter Soldier" and start streaming the Original Series March 19 on— Marvel Entertainment (@Marvel)
@DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/1gayqezFFD February 7, 2021