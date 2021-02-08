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Киностудия Marvel показала трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат"

Киностудия Marvel показала трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат" Соответствующий ролик опубликован на официальной страницы студии в Twitter
Шоу-бизнес
8 февраля 2021 г. 10:14
Киностудия Marvel показала трейлер сериала Сокол и Зимний солдат

Киностудия Marvel показала новый трейлер сериала с супергероями "Сокол и Зимний солдат".

Как сообщает Report, соответствующий ролик опубликован на официальной страницы студии в Twitter.

В трейлере показали уже известных зрителям героев — "Сокола" (Сэма) и "Зимнего солдата" (Баки Барнса). Судя по анонсу, защитникам достался в наследство знаменитый непробиваемый щит "Капитана Америки".

В сериале супергерои будут противостоять полковнику Гельмут Земо, которого впервые показали в фильме "Первый мститель: Противостояние".

Трансляция сериала стартует 19 марта 2021 года.

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