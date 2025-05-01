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Кинорежиссер Мартин Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный Папа Римский

Кинорежиссер Мартин Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный Папа Римский Известный кинорежиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный Папа Римский Франциск.
Шоу-бизнес
1 мая 2025 г. 14:07
Кинорежиссер Мартин Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный Папа Римский

Известный кинорежиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный Папа Римский Франциск.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

В фильме, получившем название "Альдеас - новая история", будут представлены записи разговоров Скорсезе с пантификом, в том числе последнее его интервью.

Лента повествует о работе международной некоммерческой организации, которую понтифик основал в 2013 году с целью продвижения культуры среди молодежи, в том числе с помощью кинематографа.

Отметим, что Папа Римский скончался 21 апреля. Он перенес инсульт, вызвавший кому и остановку сердца. Конклав в Ватикане для выборов нового пантифика соберется 7 мая.

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Версия на азербайджанском языке Kinorejissor Martin Skorseze mərhum Roma Papasının da iştirak etdiyi film çəkir

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