Кинорежиссер Мартин Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный Папа Римский

Известный кинорежиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный Папа Римский Франциск.
Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.
В фильме, получившем название "Альдеас - новая история", будут представлены записи разговоров Скорсезе с пантификом, в том числе последнее его интервью.
Лента повествует о работе международной некоммерческой организации, которую понтифик основал в 2013 году с целью продвижения культуры среди молодежи, в том числе с помощью кинематографа.
Отметим, что Папа Римский скончался 21 апреля. Он перенес инсульт, вызвавший кому и остановку сердца. Конклав в Ватикане для выборов нового пантифика соберется 7 мая.