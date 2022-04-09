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Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии "Оскар" в конце марта.
Шоу-бизнес
9 апреля 2022 г. 02:03
Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии "Оскар" в конце марта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба профессионального объединения.

"Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды "Оскар" и не только ее", - говорится в сообщении.

Напомним, что на последней церемонии "Оскара" он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. На этой же церемонии актер был удостоен награды за главную роль в фильме "Король Ричард". Получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию.

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