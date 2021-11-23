Кевин Спейси выплатит продюсерам сериала "Карточный домик" 31 млн долларов

Американский актер Кевин Спейси должен выплатить свыше 30 млн долларов США компании Media Rights Capital (MRC), продюсировавшей сериал Netflix "Карточный домик".

Американский актер Кевин Спейси должен выплатить свыше 30 млн долларов США компании Media Rights Capital (MRC), продюсировавшей сериал Netflix "Карточный домик".

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, такое решение принял суд Лос-Анджелеса.

Актер исполнял в сериале главную роль до того, как в 2017 году CNN опубликовал материал на основании заявлений ряда участников съемок сериала, которые обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. По этой причине он был отстранен от съемок и уволен с поста исполнительного продюсера сериала.

Суд счел, что компания MRC понесла убытки из-за необходимости укорачивать шестой сезон "Карточного домика" после увольнения Спейси.