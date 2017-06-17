Кэти Перри впервые в истории Twitter собрала 100 млн подписчиков

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Американская поп-исполнительница, 32-летняя Кэти Перри получила 100-миллионного подписчика своего микроблога в Twitter.

Как передает Report, администраторы соцсети объявили об этом, отметив, что такой результат в их сети показан впервые в истории.

Как отмечается, для достижения "исторического результата" певица устроила некоторое время назад 96-часовую видеосъемку своей личной жизни в прямом эфире. Операторы и режиссеры управляли 41 камерой.

Благодаря этому поклонники поп-звезды узнали, как она занимается йогой, спит, ест, кормит свою собаку и общается с другими "звездами", приходящими к ней в гости.

Певица опередила канадского исполнителя, 23-летнего Джастина Бибера.