 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кэти Перри впервые в истории Twitter собрала 100 млн подписчиков

    Певица опередила канадского исполнителя Джастина Бибера© Scoopposts.info

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Американская поп-исполнительница, 32-летняя Кэти Перри получила 100-миллионного подписчика своего микроблога в Twitter.

    Как передает Report, администраторы соцсети объявили об этом, отметив, что такой результат в их сети показан впервые в истории.

    Как отмечается, для достижения "исторического результата" певица устроила некоторое время назад 96-часовую видеосъемку своей личной жизни в прямом эфире. Операторы и режиссеры управляли 41 камерой.

    Благодаря этому поклонники поп-звезды узнали, как она занимается йогой, спит, ест, кормит свою собаку и общается с другими "звездами", приходящими к ней в гости.

    Певица опередила канадского исполнителя, 23-летнего Джастина Бибера.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi